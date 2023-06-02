Çiftlikköy Belediyespor Kadın Voleybol Takımı Antrenörünü Belirledi

2023-2024 sezonunda Türkiye Kadınlar 2.Voleybol Ligi'nde bir üst lige yükselme mücadelesi verecek olan Çiftlikköy Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Antrenör Kurtuluş Kantar Turhan'la anlaştı.

Voleybol camiasının deneyimli antrenörü Kurtuluş Kantar Turhan'la anlaşma imzalayan Çiftlikköy Belediyespor Voleybol Şube Sorumlusu Metehan Karadeniz, "Kurtuluş hocamız kariyerinde Bursa DSİ, Karşıyaka, Bursa Coşkunöz gibi takımlarda çalışmış, geçtiğimiz sezonu da Gölcük İhsaniyespor'da geçirmişti. Çiftlikköy'de güzel bir sezon geçireceğimizi düşünüyoruz. Çiftlikköy'ün Sultanları'na hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. Çiftlikköy'de iyi işlere imza atmak için göreve geldiklerini dile getiren Kurtuluş Kantar Turhan da, "Bu sezon iyi bir kadro kurarak üst lige yükselme hedefi için mücadele etmek istiyoruz. Çiftlikköy Belediyespor'u hak ettiği 1.Lig'e çıkaracağız inşallah" dedi. Transferin ardından Çiftlikköy'ün Sultanlarında yeni sezonun kadrosunu kurmak için oyuncu transferi çalışmalarının da kısa zaman içinde başlayacağı ifade edildi. - YALOVA