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Cide İlçe Stadı Yeni Sezonu Açıyor

Cide İlçe Stadı Yeni Sezonu Açıyor
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Cide İlçe Stadı, 29 Eylül Pazar günü Cide Belediyespor ile Sarıyıldızspor U-18 takımları arasında oynanacak maçla yeni sezonunu açmaya hazırlanıyor. Statta bakım ve temizlik çalışmaları yapılıyor.

Cide İlçe Stadı, 29 Eylül Pazar günü oynanacak ilk maçla yeni sezonu açmaya hazırlanıyor.

Cide Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde bulunan Cide İlçe Stadı, 29 Eylül Pazar günü Cide Belediye spor ile Sarıyıldız spor U-18 takımları arasında oynanacak maçla yeni sezonu açacak.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ekipleri, maçlarda olumsuzluk yaşanmaması için statta bakım ve temizlik çalışması gerçekleştiriyor.

Statta vatandaşlar da spor yapabiliyor.

Kaynak: AA / Veysel Gezergün - Spor

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