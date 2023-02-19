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Christian Atsu, Porto-Rio Ave maçında anıldı

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Christian Atsu, Porto-Rio Ave maçında anıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden Ganalı futbolcu Christian Atsu, eski takımları Porto ile Rio Ave arasındaki lig maçı öncesi anıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden Ganalı futbolcu Christian Atsu, eski takımları Porto ile Rio Ave arasındaki lig maçı öncesi anıldı.

Portekiz liginin 21. haftasında Porto'nun Dragao Stadı'nda Rio Ave'yi ağırladığı mücadele öncesi, iki takımın futbolcuları taraftarların alkışları eşliğinde sahaya Atsu'nun formalarıyla çıktı.

Profesyonel kariyerine 2011'de Porto ile başlayan Atsu, sonrasında Rio Ave'de kiralık olarak forma giymişti.

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Kaynak: AA / Spor

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