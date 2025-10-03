Christ Inao Oulai, Trabzonspor Galibiyetini Değerlendirdi

TRABZONSPOR'UN yeni transferlerinden Christ Inao Oulai, "Herkesin bu galibiyetten dolayı mutlu olduğunu belirtmek istiyorum. Çünkü bu sonucu hak ettiğimizi düşünüyorum. Bütün hafta boyunca buna hazırlandık ve çalıştık" dedi.

Trabzonspor, Süper Lig'in 8'inci haftasında sahasında konuk ettiği Zecorner Kayserispor'u 4-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası basın mensupların açıklamalarda bulunan Christ Inao Oulai, "Herkesin bu galibiyetten dolayı mutlu olduğunu belirtmek istiyorum. Çünkü bu sonucu hak ettiğimizi düşünüyorum. Bütün hafta boyunca buna hazırlandık ve çalıştık. Hocamız bize taktiksel detaylar vermişti. Bizler bu plana sadık kalarak bunu hak ettik. Şu anda yüzde 100 adapte oldum diyemem ama bütün takım arkadaşlarım bu konuda bana yardımcı oluyorlar. Beni rahatlatıyorlar, bu manada hepsine teşekkür ediyorum. Taraftarlarımı sevdiğimi söylemek istiyorum. Desteklerinden dolayı da onlara teşekkür ediyorum. Çünkü bize güç veriyorlar. Destekleriyle bizi motive ediyorlar" ifadelerini kullandı.

'FUTBOLU SAHADA GÖSTEREN BİRİYİM'

Performansına ve takıma adapte sürecine ilişkin konuşan Oulai, "Takım arkadaşlarım bana yardımcı oluyorlar. Antrenörümüz ve taraftarlarımızda destekleriyle yardımcı oluyorlar. Ben bu konuda çok düşünen biri değilim. Sadece bildiğim futbolu sahada gösteren ve uygulayan birisiyim. Alkışları için de taraftarlara teşekkür ediyorum. Asistimi de taraftarlara armağan ediyorum. Takım arkadaşım Tim bana destek oluyor. Bazen anlamadığım noktaları bana açıklıyor" diye konuştu.