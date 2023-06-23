Chris Froome Fransa Turu'na katılmayacak

Britanyalı bisikletçi Chris Froome, kariyerinde dört kez kazandığı Fransa Turu'nda pedal çevirmeyecek. İsrail-Premier Tech takımı, 2018'den bu yana yarış kazanamayan 38 yaşındaki Froome'u 8 kişilik takım kadrosuna almadı. Froome, geçen yılki turdan da yakalandığı koronavirüs nedeniyle 17. etapta çekilmişti. Sky takımıyla 2013, 2015, 2016 ve 2017'de Fransa Turu'nu, 2018'de İtalya Turu'nu, 2011 ve 2017'de de İspanya Turu'nu kazanan Froome, 2021'de Israel-Premier Tech'e katılmıştı.