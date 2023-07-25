CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez: Trabzonspor Satılamaz

CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Trabzonspor'un satılacağı iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Suiçmez, Trabzonspor'un büyüklüğünün hiç kimsenin cüzdanına sığmayacağını belirtti. Ayrıca, Suiçmez, Muğla'da ormanlık alanda yapılan ağaç kesimlerine de dikkat çekti.

CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Trabzonspor'un satılacağı iddialarına ilişkin, "Trabzonspor hiç kimsenin cüzdanına, hiçbir ülkenin cüzdanına sığmayacak büyüklüktedir." dedi.

Suiçmez, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Muğla'nın Milas ilçesi Akbelen mevkisinde, bölgedeki termik santrallere yakıt sağlamak için ormandaki ağaçların kesilmeye başlandığını öne sürdü.

Vatandaşların ağaçların kesilmemesi için mücadele verdiğini vurgulayan Suiçmez, vatandaşların yanında olduklarını söyledi.

Suiçmez, son günlerde seçim bölgesi olan Trabzon'da, şehir ile bütünleşen Trabzonspor'un Katar'a satılmasının gündeme getirildiğini öne sürdü. Suiçmez, şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda hem bizim yasal mevzuatımız hem de Trabzonspor'un içinde bulunduğu yasal mevzuat, bir sermayeye Trabzonspor'un satılmasını engeller durumdadır. Niye bilinçli bir şekilde Trabzonspor'un satılması, üstelik de Katar'a satılması gündeme getirilmekte? Bunun bilinçli bir şekilde Arap sermayesinin milliyetçiliğin yüksek olduğu bir bölgede konumlanmasının aslında ayak seslerinin, başka bir yönü haline getirilmeye çalıştığını düşünüyorum. Buradan sesleniyorum. Sessiz kalmayacağız. Trabzon şehri, Arap sermayesinin esiri haline getirilmeyecek. Trabzonspor hiç kimsenin cüzdanına, hiçbir ülkenin cüzdanına sığmayacak büyüklüktedir."