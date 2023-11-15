CHP Spor Kurulu Başkanı Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa finaline tepki gösterdi

CHP Spor Kurulu Başkanı Demirhan Şerefhan, Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanacak Süper Kupa finalinin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanma kararına tepki gösterdi. Şerefhan, "Galatasaray Kulübü'nün Divan Kurulu'nun Suudi Arabistan finaline ilişkin resmi bir açıklaması var. Fenerbahçe de aynı noktada. Gönüllü değiller. TFF, yeri geldiğinde 'Kulüplerin federasyonuyuz' diyorsa iki kulübün görüşlerini dikkate alsın. Yerli ve milli olarak bildiğimiz TFF'nin bu yanlıştan ivedilikle dönmesi gerektiğini bir kez daha anımsatırız" dedi.

2023'ün lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa finalinin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak olmasına tepkiler sürüyor.

CHP Spor Kurulu Başkanı Demirhan Şerefhan, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümüne denk gelen Süper Kupa finalinin Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde oynanmasına tepki gösterdi. Şerefhan'ın konuya ilişkin yazılı açıklaması şöyle:

"2023 Türkiye için, Türk insanı için çok özel bir yıl. Çünkü Atatürk'ün emaneti Cumhuriyetimizin 100. yılı. Bir ülkenin kuruluşunun 100. senesi. Ne yazık ki Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bu konunun hassasiyetinin idrakına varamamış olsa gerek ki, 3-5 milyon dolar için üstelik yoğun bir maç programının olduğu aralık sonunda Galatasaray ile Fenerbahçe'nin Suudi Arabistan'a yolluyor. Öncelikle böylesine anlamlı bir yılın Süper Kupa finali para karşılığı başka bir ülkeye pazarlanamaz. Ayrıca, o yoğun maç haftalarında Noel ve yılbaşı arasında çoğu yabancı oyuncuların olduğu takımları niçin Suudi Arabistan'a gönderiyorsunuz?

Futbolseverler ve sporseverler Süper Kupa'nın Arabistan'da oynanmasını kabullenememişken TFF orada dörtlü, beşli turnuvalar yapmayı planlıyor. TFF bu işlerle uğraşacağına Türkiye'deki altyapıyı organize etsin de altyapıdan gelen evlatların önü açılsın. Üstelik Galatasaray Kulübü'nün Divan Kurulu'nun Suudi Arabistan finaline ilişkin resmi bir açıklaması var. Fenerbahçe de aynı noktada. Gönüllü değiller. TFF, yeri geldiğinde 'Kulüplerin federasyonuyuz' diyorsa iki kulübün görüşlerini dikkate alsın."