CHP Spor Kurulu Başkanı: Süper Kupa Finali Türkiye'de Oynanmalı

CHP Spor Kurulu Başkanı Demirhan Şerefhan, Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa finalinin Suudi Arabistan'da oynanmasıyla ilgili, "Cumhuriyetimizin 100'üncü kuruluş yıl dönümüne denk gelen bu büyük maçın Türkiye dışında oynanma kararı kabul edilemez. Türkiye Futbol Federasyonu'nu Süper Kupa finalimizin yerinin Türkiye'deki 81 vilayetimizden birine alınması konusunda göreve davet ediyoruz. Çok ciddi bir yabancılaşma sorunu yaşayan Türkiye, futbolunun en önemli iki markasını 3-5 lira uğruna Suudi Arabistan'a göndermesin. Bu maç özellikle bu sene Türkiye'de oynanmalı. Türkiye Futbol Federasyonu yönetimini en derin milli duygularımızla bu kararından vazgeçmeye çağırıyorum" dedi.

CHP Spor Kurulu Başkanı Demirhan Şerefhan, son lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa finalinin Suudi Arabistan'da oynanacağı yönündeki girişimlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Şerefhan'ın açıklaması şöyle:

"Cumhuriyetimizin 100'üncü kuruluş yıldönümüne denk gelen bu büyük maçın Türkiye dışında oynanma kararı kabul edilemez. Türkiye Futbol Federasyonu'nu Süper Kupa finalimizin yerinin Türkiye'deki 81 vilayetimizden birine alınması konusunda göreve davet ediyoruz. Çok ciddi bir yabancılaşma sorunu yaşayan Türkiye, futbolunun en önemli iki markasını 3-5 lira uğruna Suudi Arabistan'a göndermesin. Bu konunun sadece kazanılacak para ile de bağlantılı olacağını düşünmüyoruz. CHP olarak ulusal konularda duruşumuz bellidir. Örneğin bu maç İstanbul'da oynanabilir, Euro2032 finalisti ülkemizin modern statları var. Bu maç özellikle bu sene Türkiye'de oynanmalı. Türkiye Futbol Federasyonu yönetimini en derin milli duygularımızla bu kararından vazgeçmeye çağırıyorum."