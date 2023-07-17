CHP Spor Kurulu Başkanı Demirhan Şerefhan, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı

CHP Spor Kurulu Başkanı Demirhan Şerefhan, FIVB Milletler Ligi'nde altın madalya kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı.

Demirhan Şerefhan, yaptığı yazılı açıklamada, ABD'deki finallerde Çin'i mağlup ederek tarihte ilk kez şampiyon olan milli takımın başarısına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"A Milli Kadın Voleybol Takımımız, tüm ülkeye büyük bir sevinç yaşattı. Milli takımımız, kazanılan şampiyonluğun yanı sıra dünya sıralamasında 1. sıraya yükseldi. Türk kadınının da gururu olan Filenin Sultanları, takım sporlarında bugüne kadar elde edilen başarıların en değerlilerinden birine imza attı. Başta kaptan Eda Erdem olmak üzere tüm oyuncularımızla başantrenör Daniele Santarelli'nin emeklerine duyduğumuz şükranı ifade etmek isteriz. Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Sayın Akif Üstündağ da yıllardır süregelen başarılara bir yeninin eklenmesindeki çabaları ile örnek spor yönetici kimliğini bir kez daha göstermiştir."