CHP Milletvekili Gürsel Erol, Milli Kadın Voleybol Takımı'na Devlet Üstün Hizmet Madalyası verilmesini önerdi

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ; 2024 Paris Elemeleri'nde Japonya'yı mağlup etmesinin ardından, A Milli Kadın Voleybol Takımı'ndaki sporculara Cumhuriyetin 100'üncü yılında yaşattıkları gurur nedeniyle Devlet Üstün Hizmet Madalyası verilmesi önerisinde bulundu.

Voleybol Milletler Ligi'nin (FIVB) finalinde Çin'i 3-1 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı, dünya sıralamasında ilk kez birinci sıraya yükseldi. FIVB Milletler Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan "Filenin Sultanları" milli takım düzeyinde 6'ıncı uluslararası kupasını da kazandı. Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı; 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri'nde Japonya'yı 3-1 yenerek olimpiyatlara katılma hakkı kazandı. Filenin sultanları eleme maçlarında şu ana kadar çıktığı 6 maçı da kazanarak yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı.

"MİLLİ SPORCULARIMIZA DEVLET ÜSTÜN HİZMET MADALYASI VERİLMESİ GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Bugünkü galibiyetin ardından CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, yazılı açıklama yaparak 'Filenin Sultanları'na Devlet Üstün Hizmet Madalyası verilmesini önerdi. Erol'un açıklaması şöyle:

"Japonya'yı yenerek 6 maçlık yenilmezlik serisi ile Olimpiyat Vizesi alan Milli yıldızlarımızın her birini tebrik ediyorum. Gerçekten son zamanlarda ülkemize çok önemli bir mutluluk ve gurur yaşattılar. Uluslararası arenada ülkemizi mükemmel bir şekilde temsil ederek Türk Kadınlarının gücünü bir kez daha göstermiş oldular. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında bizlere yaşattıkları bu gurur nedeniyle Milli Sporcularımıza muhakkak Devlet Üstün Hizmet Madalyası verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Filenin Sultanlarına şimdiden Paris Olimpiyatları'nda da başarılar diliyorum."