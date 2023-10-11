CHP Milletvekili Bulut, Süper Kupa Finali'nin Suudi Arabistan'da oynanmasıyla ilgili sorular sordu

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki Süper Kupa Finali'nin Suudi Arabistan'da oynanacağı iddiaları hakkında Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a sorular yöneltti. Bulut, maçın neden Suudi Arabistan'da oynanacağını ve Türkiye'de oynatılmamasının sebebini sordu.

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Gençlik ve Spor Bakan Osman Aşkın Bak'a, "Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki Süper Kupa Finali'nin, Suudi Arabistan'da oynatılacağı iddiaları doğru mudur? Maç için neden Suudi Arabistan seçilmiştir? Süper Kupa Finali'nin Suudi Arabistan'da oynatılmasına kim ya da kimler karar vermiştir? Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılında Süper Kupa Finali neden ülkemizde oynatılmamaktadır" diye sordu.

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Fenerbahçe ile Galatasaray Süper Kupa Finali'nin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacağı iddiasıyla ilgili Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na yazılı soru önergesi verdi. Bulut, "Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki Süper Kupa Finali'nin, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacağı iddia edilmektedir. 60 bin kişi kapasiteli Kral Fahd Stadyumu'nun Galatasaray- Fenerbahçe finaline ev sahipliği yapacağı öne sürülmektedir. Maçın Riyad'da oynanacak olması, seyir zevkinden mahrum kalacak her iki kulübün taraftarının da tepkisini çekmektedir. Kamuoyu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılında maçın Türkiye'de oynamasını istemektedir" dedi.

Bulut, yazılı soru önergesinde Bakan Bak'a şu soruları yöneltti:

"-Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki Süper Kupa Finali'nin, Suudi Arabistan'da oynatılacağı iddiaları doğru mudur? Maç için neden Suudi Arabistan seçilmiştir?

-Süper Kupa Finali'nin Suudi Arabistan'da oynatılmasına kim ya da kimler karar vermiştir?

-Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılında Süper Kupa Finali neden ülkemizde oynatılmamaktadır?

-2032 yılında Avrupa Kupası'na ev sahipliği yapacak ülkemizde maçın oynatılacağı herhangi bir stat yok mudur?

-Finalin nerede oynanacağına ilişkin Fenerbahçe ile Galatasaray kulüplerinin görüşlerine başvurulmuş mudur?

-Türkiye Futbol Federasyonu'na, Suudi Arabistan tarafından herhangi bir ödeme yapılacak mıdır? Ne kadar ödeme yapılacaktır? Bu gelir nereye aktarılacaktır? Fenerbahçe ile Galatasaray bu gelirden yararlanacak mıdır?

-Süper Kupa Finali için TFF başka hangi ülkelerle görüşmüştür?"