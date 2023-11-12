CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Osmaniye'de çocuklarla futbol oynadı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Osmaniye'de bir halı sahaya uğrayarak çocuklarla futbol oynadı. İkili, futbol oynarken çocuklarla sohbet etti ve fotoğraf çektirdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte Osmaniye'de bir halı sahaya uğradı ve çocuklarla futbol oynadı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte bugün Osmaniye'de bir halı sahaya uğradı ve çocuklarla futbol oynadı. Özel ve İmamoğlu çocuklarla futbol oynarken sohbet etti.

İmamoğlu, futbol oynayan çocuklara "Mahalle takımı mı yoksa bir futbol takımınız mı var" diye sordu. Çocuklar, "Mahalle takımı" diye cevap verdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu futbol oynayan çocuklarla fotoğraf çektirdi.

Özel, "Ben ortaokul, lise ve üniversitede hentbol oynadım. Hentbol çok farklı bir spor. Futbolda da fena değilim. Ama tabii çoktandır oynamıyoruz. Maraton koşuyorum 42 km. Başkanımın maratonunu iki kere bitirdim" dedi.

İmamoğlu ise "Biz hentbolda da biriz. Ben de ilkokulda oynadım. Konuşmuştuk Genel Başkanımla. Başkanım Avrasya Maratonu'nda gizli gizli gelip koştu. Bir baktım kalabalığın arasında koşuyordu birkaç sene önce. Bu sene tabii yoğunluktan gelemedi" diye konuştu.

Özel, İmamoğlu'na "Bizim maraton vardı aynı gün" diye cevap verdi. Gazetecinin, "Bir halı saha maçında görebilir miyiz sizi" sorusuna; İmamoğlu "Olabilir. Aynı takımda oynarız ama" diye yanıt verdi.