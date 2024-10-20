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CHP Genel Başkanı Özel, Manisa'da konuştu Açıklaması

CHP Genel Başkanı Özel, Manisa'da konuştu Açıklaması
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Yenidoğan çetesi" soruşturması kapsamındaki hastanelerin kamulaştırılması, bu işe karışanların en ağır şekilde cezalandırılması ve mal varlıklarına el konulması gerektiğini söyledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Yenidoğan çetesi" soruşturması kapsamındaki hastanelerin kamulaştırılması, bu işe karışanların en ağır şekilde cezalandırılması ve mal varlıklarına el konulması gerektiğini söyledi.

Manisa programı kapsamında 3. Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonu'na katılan Özel, Hükümet Konağı önünde Vali Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ve CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper ile 21, 10 ve 5 kilometre koşularının başlama işaretini verdi.

Özel, eşi Didem Özel ile 5 kilometrelik etaba katılarak yürüyüş yaptı.

Yürüyüş öncesi gazetecilere açıklamada bulunan Özel, "Yenidoğan çetesi" soruşturmasının utanç verici olduğunu, soruşturmaya karışan herkesin en ağır şekilde yargılanması gerektiğini belirtti.

Özel, "Bu rezalete bulaşan kim varsa bunları sadece görevleri icabı bir kusur işlemişler gibi 'görev suçundan' falan yargılamak değil, bunları bilerek, kasten tasarlayarak ve örgüt kurarak ölüme sebebiyet verme suçundan yargılamak ve bir daha gün ışığına çıkarmamak lazım." ifadelerini kullandı.

Soruşturma kapsamındaki hastanelerin kamulaştırılması gerektiğini savunan Özel, "Ben ana muhalefet partisi olarak teklifte bulunuyorum. Gelsinler bu işe kim karıştıysa bunların bütün hastanelerine ve mal varlıklarına kamu adına el koyalım. İbretialem olsun. Bir daha bir hastane sahibi, 'Böyle bir şey benim hastanemde yaşanırsa hastane elden gider', bunu bilsin. En ağır tedbiri almamız gerekiyor." diye konuştu.

Sığınmacılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile düzenlediği ortak basın toplantısında "Lübnan'dan da ülkemize gelenler olursa biz onlara da kapımızı açık tuttuk" ifadelerini eleştiren Özel, şunları kaydetti:

"Bunu bir soralım bakalım. Bu ülkedeki Recep Tayyip Erdoğan dışında kim böyle düşünüyor? Hangi işsizimiz, yoksulumuz böyle düşünüyor? AK Parti'ye MHP'ye oy verenler, Tayyip Erdoğan'a bunun için mi oy verdiler? 'Suriye'den yeni sığınmacılar gelirse Lübnan'dan sığınmacılar gelirse kapımız yine açık' diyor. Esad geçtiğimiz hafta genel af çıkardı. O genel affa göre ülkelerine dönüyorlar. Artık korkmalarına gerek yok, hızla teşvik edilip yollanmalarını beklerken ve gidip de Esad'la konuşmasını ve bu işi çözmesi gerekirken yeni sığınmacılardan bahsediyor."

Özel, etkinliğe Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Manisaspor'un eşofmanıyla katıldığına dikkati çekerek, "Biz doğuştan Manisasporluyuz. Bizim kundaklarımız Manisaspor. Bütün Manisalıların, Manisaspor'a sonuna kadar destek vermesini, burada Avrupa maçları oynandığı günlere, üç büyüklerin mağlup edildikleri günlere dönülmesini temenni ediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Ahmet Bayram - Spor

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