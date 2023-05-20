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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Avrupa şampiyonu VakıfBank'ı kutladı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Avrupa şampiyonu VakıfBank'ı kutladı

Spor Haberleri

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Süper Final maçında Eczacıbaşı Dynavit'i yenerek 6. kez Avrupa şampiyonu olan VakıfBank'ı tebrik etti.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Süper Final maçında Eczacıbaşı Dynavit'i yenerek 6. kez Avrupa şampiyonu olan VakıfBank'ı tebrik etti.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde, organizasyon tarihinde iki Türk takımının ilk kez finalde karşılaştığı, bizlere büyük gurur yaşattığı müsabakada başta Şampiyonlar Ligi kupasını kazanan VakıfBank'ı ve finalde mücadele veren Eczacıbaşı'nı yürekten kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Spor

Kemal Kılıçdaroğlu Millet İttifakı Spor Haberler

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