Haberler

ABD'li snowboard sporcusu Chloe Kim'den Hunter Hess'e destek Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'li snowboard sporcusu Chloe Kim, 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda siyasi görüşlerini paylaşan Hunter Hess’e destek vererek, sporcuların inandıkları şeyler için konuşmalarının önemine vurgu yaptı. Ayrıca, ABD'yi temsil etmekten gurur duyduğunu belirtti.

ABD'li snowboard sporcusu Chloe Kim, 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları sırasında ülkedeki siyasi duruma ilişkin görüşlerini paylaşan ABD'li serbest stil kayakçı Hunter Hess'e destek verdi.

Olimpiyatlar sırasında basın mensuplarına açıklamada bulunan Kim, "Bence sevgi ve şefkatle hareket etmeliyiz. Başkanın (Donald Trump) onları sindirmeye çalışabileceğini bilseler bile inandıkları şeyler için konuşmaktan çekinmeyen birçok olimpiyat sporcusu olmasına çok sevindim." ifadelerini kullandı.

Güney Kore göçmeni bir ailenin kızı olan Kim, "Böyle anlarda birleşmemiz ve yaşananlar karşısında birbirimizi savunmamız çok önemli. ABD'yi temsil etmekten gerçekten gurur duyuyorum. ABD, aileme çok fazla fırsat verdi ancak bence yaşananlar hakkında fikirlerimizi dile getirme hakkımız da var." diye konuştu.

Hess, olimpiyatlar esnasındaki açıklamasında, ABD'yi temsil etmenin "karmaşık duygular" getirdiğini ve mevcut siyasi gelişmeler göz önüne alındığında bunun "biraz zor" olduğunu belirterek, "Sadece bayrağı taşıyor olmam, ABD'de olup biten her şeyi temsil ettiğim anlamına gelmiyor." yorumunu yapmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump ise ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu ifadeleri nedeniyle Hess'e tepki göstererek, "ABD olimpiyat kayakçısı Hunter Hess, gerçek bir kaybeden. Mevcut kış olimpiyatlarında ülkesini temsil etmediğini söylüyor. Eğer durum böyleyse, takıma katılmamalıydı ve takımda olması çok kötü. Böyle birini desteklemek çok zor. Amerika'yı yeniden büyük yapalım!" şeklinde görüş belirtmişti.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
Bakan Fidan: 12 Gün Savaşı'ndan birkaç saat önce ABD'den telefon aldık

"O ülke vurulmadan birkaç saat önce ABD bize haber verdi"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mesut Özarslan'ın istifasının ardından belediye binasında kavga çıktı

Başkanın CHP'den istifasının ardından, tekme tokat kavga ettiler
Şeyma Subaşı'nın kelle paça çorbasına verdiği isme bakın

İşi gücü bırakıp kelle paça çorbasına yeni isim buldu
Zincirleme kazada ağır yaralanan hemşire 11 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Hayatını hiçe sayıp yardıma koşmuştu! Yaşam mücadelesini kaybetti
Geri adım atmadı! İşte ifadeye çağrılan Erman Toroğlu'nun ilk sözleri

Geri adım atmadı! İşte ifadeye çağrılan Toroğlu'nun ilk sözleri
Mesut Özarslan'ın istifasının ardından belediye binasında kavga çıktı

Başkanın CHP'den istifasının ardından, tekme tokat kavga ettiler
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK'ten bir skandal görüntü daha

Polisin dövülerek öldürüldüğü kurumda bir skandal daha
'AK Parti' iddiasından sonra geldi! CHP'li Mustafa Bozbey'den dikkat çeken paylaşım

Paylaşım, kulisleri sallayan iddiadan sonra geldi