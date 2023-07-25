Chicago Bulls, milli basketbolcu Onuralp Bitim'i kadrosuna kattı

NBA takımlarından Chicago Bulls, milli basketbolcu Onuralp Bitim'i kadrosuna kattığını duyurdu. Onuralp Bitim ile iki yönlü kontrat imzalandı. Geçtiğimiz sezon Bursaspor formasıyla Basketbol Süper Ligi'nde ve EuroCup'ta başarılı performans sergileyen Onuralp, Chicago Bulls'a güç katacak.

NBA takımlarından Chicago Bulls, milli basketbolcu Onuralp Bitim'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Chicago Bulls, milli basketbolcu Onuralp Bitim ile iki yönlü kontrat imzalandığını duyurdu. NBA ekibi, transferi resmi sitesinden duyururken, oyuncunun kariyeri ve istatistik bilgilerini paylaştı. Onuralp, geçtiğimiz sezon Bursaspor formasıyla Basketbol Süper Ligi'nde 30 maçta görev alırken, 18.4 sayı, 4.8 ribaund, 3.6 asist ve 1.2 top çalma ortalamaları yakaladı. Başarılı oyuncu EuroCup mücadelesinde ise, 18.1 sayı, 3.8 ribaund, 3.2 asist ve 0.8 top çalma performansı gösterdi. - İSTANBUL