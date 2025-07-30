Cherno More Teknik Direktörü Zor Maç İçin Uyardı

CHERNO More Teknik Direktörü Ilian Iliev, "Yarın bizi zor maç bekliyor. İlk maçta gördüğünüz gibi rakip içinde kolay maç olmayacak" dedi.

PFK Cherno More, UEFA Konferans Ligi 2'nci Eleme Turu rövanş maçında yarın Başakşehir FK ile deplasmanda karşılaşacak. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak mücadele 20.45'te başlayacak. Karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında PFK Cherno More Teknik Direktörü Ilian Iliev ile futbolculardan Zhivko Atanasov açıklamalarda bulundu. Zor bir maç olacağını ifade eden Ilian Iliev, "Yarın bizi zor maç bekliyor. İlk maçta gördüğünüz gibi rakip içinde kolay maç olmayacak. Elimizden geleni yapacağız. İki çok önemli oyuncumuz eksik. Başka eksiğimiz yok. Yarın maçı akıllı ve sabırlı oynayacağız. İlk maçta 1-2 pozisyonumuz oldu. Elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

Zhivko Atanasov ise, "Sabırlı oyun oynayacağız, sabırla oynayacağız" şeklinde konuştu.

CHERNO MORE, BAŞAKŞEHİR MAÇININ HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

PFK Cherno More, UEFA Konferans Ligi 2'nci Eleme Turu rövanşında yarın Başakşehir FK ile deplasmanda oynayacağı maçın son çalışmasını yaptı. Bulgar temsilcisinin antrenmanı ilk 15 dakikası basına açık şekilde yapıldı. Cherno More futbolcuları antrenmana karşılıklı pas yaparak başladı. Ardından ısınma koşusuna başlayan ekip, açma germe ve düz koşu yaparak antrenmana devam etti. Antrenmanın son bölümünde ise Başakşehir FK maçının taktiği üzerinde duruldu.

PFK Cherno More, yarın 20.45'te deplasmanda Başakşehir FK'ya konuk olacak.