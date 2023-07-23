Chengdu'da FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları Köyü Açıldı

Chengdu'da düzenlenecek olan FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları için yapılan köy, sporcuların konaklaması ve etkinliklerin gerçekleştirilmesi için hazır hale getirildi.

Chengdu'daki FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları köyü, kapılarını sporcu ve takım yetkililerine Cumartesi günü resmen açtı.

Organizasyon Komitesi Başkan Yardımcısı Wang Jiayi, konuşmasında, dünyanın dört bir yanından gelen sporcuları selamladı. Wang, "Köyün açılışı, sporcuların Dünya Üniversite Yaz Oyunları süresince evi olacak tesisin tamamen hazır olduğu anlamına geliyor. Bütün ülke ve bölgelerden sporculara gençliği kutlamaları, karşılıklı anlayışı geliştirmeleri ve dostluğu desteklemeleri yönünde samimi bir davet gönderiyoruz" dedi.

Chengdu Üniversitesi kampüsünde yer alan köy, FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nın düzenlenmeye başlamasından bu yana bir üniversite kampüsüne kurulan türünün ilk örneği.

Köyde yaklaşık 11.000 kişi barınabilecek. Son teknolojiyle donatılan tesis, otonom otobüsler ve en son yapay zeka tercüme hizmetleri dahil olmak üzere yemek, spor, ticaret, eğlence ve kültürel etkileşim için birinci sınıf hizmet verecek.

FISU Genel Sekreteri ve CEO'su Eric Saintrond, köyü "şimdiye kadar kurulanlar arasında en iyilerden biri" olarak tanımladı.

Saintrond, "Düzenleme komitesinin, Çinli yetkililerin ve binlerce gönüllünün bunu mümkün kılmak için büyük çaba sarf ettiğini biliyoruz. Bu köy, Chengdu FISU Oyunları'nın en büyük mirasından biri olacak" dedi.

FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları, 28 Temmuz - 8 Ağustos tarihleri arasında toplam 18 spor dalında yapılacak. Oyunlar sırasında farklı ülke ve bölgelerden sporcular arasındaki iletişimi geliştirmek amacıyla çok sayıda akademik ve kültürel etkileşim faaliyeti düzenlenecek.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Chengdu'dan bildiriyor.(XHTV)