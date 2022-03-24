Chelsea'yi satın alacağını açıklamıştı, şimdi de Abramovich'e malikane sözü verdi

İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'yi satın alma isteğiyle gündeme gelen Muhsin Bayrak, reklam yaptığı tepkileri üzerine basın toplantısı düzenledi. Chelsea'yi almaktan vazgeçtiğini söyleyen Muhsin Bayrak, Rus iş insanı Roman Abramovich ile ilişkilerinin devam ettiğini, kabul ederse kendisine Bodrum'da helikopter pisti olan bir malikane hediye etmek istediğini söyledi.

Roman Abramovich'in satışa çıkardığı İngiliz kulübü Chelsea için Türk iş insanı Muhsin Bayrak teklif verdiğini açıklayınca gündeme geldi. Ancak verilen üç resmi teklifte Bayrak'ın şirketinin olmadığı ortaya çıktı. Reklam yaptığı tepkileri üzerine Bayrak, İstanbul'da basın toplantısı düzenledi.

"SATIŞ SÜRECİNDE YAŞANANLAR SAMİMİ DEĞİLDİ"

Futbol kulübünün sahibi Rus iş insanı Roman Abramoviç ile görüşmelerinin ise devam edeceğini ifade eden Bayrak, "Chelsea üzerinden değil, Türkiye'deki yatırımlardan dolayı devam edecek. Şu an tekneleri Bodrum'a geldi. Bizim iş görüşmelerimiz devam edecek. Eğer kabul ederse, ülkemizi seçtiği için, Bodrum'da helikopter pisti de olan bir malikaneyi hediye etmek isterim" dedi.