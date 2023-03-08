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Chelsea ve Benfica çeyrek finalde

Spor Haberleri

Chelsea ve Benfica çeyrek finalde

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunun rövanş maçları bu gece oynanan iki karşılaşma ile başladı.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunun rövanş maçları bu gece oynanan iki karşılaşma ile başladı.

Chelsea ilk maçta 1-0 mağlup olduğu Borussia Dortmund'u kendi sahasında 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. İngiliz ekibinin golleri Raheem Sterling ve Kai Havertz'den geldi. Halil Umut Meler'in yönettiği mücadelede ise Benfica, deplasmanda 2-0 mağlup ettiği Club Brugge'yi sahasında 5-1'lik skorla geçti ve adını çeyrek finale yazdırdı. Benfica'nın gollerini Rafa Silva, Goncalo Ramos (2), Joao Mario ve David Neres kaydetti. Club Brugge'nin tek golünü Björn Meijer attı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi Borussia Dortmund Benfica Chelsea Spor Haberler

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