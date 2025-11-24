Chelsea Teknik Direktörü Maresca: "Barcelona Harika Bir Takım"

Chelsea Teknik Direktörü Enzo Maresca, Barcelona'nın inanılmaz bir takım olduğunu ancak yarın kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Maresca, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında İspanyol ekibi Barcelona ile yarın oynayacakları maç öncesinde Stamford Bridge Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.

İtalyan teknik adam, Katalan temsilcinden övgüyle bahsederek, "Harika oynuyorlar, Barcelona'dan her zaman bir şeyler öğreniyorsunuz. Saldırıları, savunmaları, geçen sezon ligi kazanmaları. İyi bir takım ve her zaman inisiyatifleri var. Biz de kendi tarafımızda aynısını yapmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Barcelona'nın Polonyalı yıldızı Lewandowski'ye karşı agresif olacaklarını belirten Maresca, "Kesinlikle, Lewandowski olağanüstü bir oyuncu. Onu savunmak için elimizden geleni yapacağız, yani agresif olacağız. Ama Lewandowski, Lamine Yamal, Fermin Lopez, Frenkie de Jong gibi çok fazla oyuncuları var. Ama bizim de maçı kazanmaya çalışabilecek çok fazla oyuncumuz var." diye konuştu.

45 yaşındaki teknik adam, Estevao ile Lamine Yamal'ın kıyaslanmasıyla ilgili, "Estevao, şimdiden yüksek seviyede oynuyor. Elbette çok genç ve daha iyi yapabileceği çok şey var. Futbolu seven insanlar için Estevao, Lamine Yamal, Pedri gibi oyuncuları izlemek güzel, futbolun güzelliği bu." değerlendirmesinde bulundui.

Cole Palmer'ın ne zaman forma giymeye başlayacağıyla ilgili soru üzerine de Maresca, İngiliz futbolcunun çalışmalara başladığını ancak hafta sonu Arsenal ile karşılaşacakları Londra derbisine yetişmesini beklemediği yanıtını verdi.