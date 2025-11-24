Haberler

Chelsea Teknik Direktörü Maresca: "Barcelona Harika Bir Takım"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Chelsea Teknik Direktörü Enzo Maresca, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın Barcelona ile oynayacakları maç öncesinde basın toplantısı düzenleyerek rakiplerini övdü ve kendi takımlarının da kazanmak için elinden geleni yapacağını ifade etti.

Chelsea Teknik Direktörü Enzo Maresca, Barcelona'nın inanılmaz bir takım olduğunu ancak yarın kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Maresca, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında İspanyol ekibi Barcelona ile yarın oynayacakları maç öncesinde Stamford Bridge Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.

İtalyan teknik adam, Katalan temsilcinden övgüyle bahsederek, "Harika oynuyorlar, Barcelona'dan her zaman bir şeyler öğreniyorsunuz. Saldırıları, savunmaları, geçen sezon ligi kazanmaları. İyi bir takım ve her zaman inisiyatifleri var. Biz de kendi tarafımızda aynısını yapmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Barcelona'nın Polonyalı yıldızı Lewandowski'ye karşı agresif olacaklarını belirten Maresca, "Kesinlikle, Lewandowski olağanüstü bir oyuncu. Onu savunmak için elimizden geleni yapacağız, yani agresif olacağız. Ama Lewandowski, Lamine Yamal, Fermin Lopez, Frenkie de Jong gibi çok fazla oyuncuları var. Ama bizim de maçı kazanmaya çalışabilecek çok fazla oyuncumuz var." diye konuştu.

45 yaşındaki teknik adam, Estevao ile Lamine Yamal'ın kıyaslanmasıyla ilgili, "Estevao, şimdiden yüksek seviyede oynuyor. Elbette çok genç ve daha iyi yapabileceği çok şey var. Futbolu seven insanlar için Estevao, Lamine Yamal, Pedri gibi oyuncuları izlemek güzel, futbolun güzelliği bu." değerlendirmesinde bulundui.

Cole Palmer'ın ne zaman forma giymeye başlayacağıyla ilgili soru üzerine de Maresca, İngiliz futbolcunun çalışmalara başladığını ancak hafta sonu Arsenal ile karşılaşacakları Londra derbisine yetişmesini beklemediği yanıtını verdi.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor
Putin tercihini yaptı: ABD'nin barış planı daha uygun

Dünya barışa odaklanmışken Putin tercihini yaptı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nayib Bukele'den cezaevi denetimi ve suçla mücadele mesajı

Devlet başkanı gururla paylaştı: En azılı suçluları kediye çevirdik
Milyoner'e ilk dakikadan veda etti! Elendiği soru stüdyoda soğuk duş etkisi yarattı

Yarışmacının ilk soruya verdiği cevapla stüdyo buz kesti
Parkta dehşet! 5 çocuk oyuncaklarda elektrik akımına kapıldı

Parkta oynayan 5 çocuk elektrik akımına kapıldı
Yürüyüşü dikkat çeken Trump'ın sağlığı tartışma konusu oldu

Torunuyla futbol oynadı, herkes ayaklarına baktı
Nayib Bukele'den cezaevi denetimi ve suçla mücadele mesajı

Devlet başkanı gururla paylaştı: En azılı suçluları kediye çevirdik
Hem Türkçe hem İngilizce yazdı! Yüksel Yıldırım'ın kızından Beşiktaş taraftarına tepki

Babasına edilen küfürleri duyunca hemen telefona sarıldı
Bakanlık Türkiye'nin ünlü kozmetik devi için düğmeye bastı! 11 üründe tespit edildi

Bakanlık Türkiye'nin ünlü kozmetik devi için düğmeye bastı
Havalimanında akılalmaz olay! Piste dalıp çalışır vaziyetteki uçağa binmeye çalıştılar

Havalimanında akılalmaz olay! Piste dalıp peşinden koştular
Fenerbahçe'nin UEFA listesinde değişiklik

UEFA listesinde değişiklik! İşte kadrodan çıkan ve giren isim
Erdoğan: Kılıçdaroğlu koyunlarında besledikleri yılanlardan rahatsız olmuş ve isyan etmiş

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na destek! Bu sözler çok konuşulur
Trafikte tartıştığı sürücüye saldırmak isterken ölümden döndü

İlahi adalet! Tartıştığı sürücüye saldırmak isterken ölümden döndü
Okan Buruk'tan Osimhen ve sakat oyuncular ile ilgili açıklama

Forma giyebilecek mi? Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması
Serdar Ortaç'ın eski eşinden intikam almak için başvurduğu yöntem akılalmaz

Serdar Ortaç'tan akılalmaz intikam! Eski eşini çılgına çevirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.