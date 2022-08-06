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Chelsea, sezona galibiyetle başladı

Chelsea, sezona galibiyetle başladı

İngiltere Premier Lig'in ilk hafta maçında Chelsea, deplasmanda Everton'ı 1-0 mağlup etti.

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İngiltere Premier Lig'in ilk hafta maçında Chelsea, deplasmanda Everton'ı 1-0 mağlup etti.

Geçen sezon geçirdiği çalkantılı günlerin ardından yeni sezona nasıl başlayacağı merakla beklenen Chelsea, eski futbolcusu Frank Lampard'ın çalıştırdığı Everton'a konuk oldu.

Teknik direktör Thomas Tuchel'in yeni transferler Raheem Sterling ve Kalidou Koulibaly'ye ilk 11'de şans verdiği maçta başkent temsilcisine galibiyeti getiren golü 45+9. dakikada penaltıdan Jorginho kaydetti.

Sezona galibiyetle başlayan Chelsea, gelecek hafta derbi maçta Tottenham'ı ağırlayacak.

AA / Yunus Kaymaz - Spor

Frank Lampard Chelsea Spor Haberler

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