Chelsea, Senegalli forvet Jackson'ı kadrosuna kattı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Senegalli golcü Nicolas Jackson'ı transfer etti.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Senegalli golcü Nicolas Jackson'ı transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, İspanya'nın Villarreal takımında forma giyen 22 yaşındaki futbolcuyla 8 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Villarreal ile son iki sezonda 48 maça çıkan Jackson, 13 kez rakip fileleri havalandırdı.