Chelsea, Rennes'ten Lesley Ugochukwu'yu transfer etti
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Chelsea, Fransa'nın Rennes takımından genç futbolcu Lesley Ugochukwu'yu transfer etti. 19 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusuyla 7+1 yıllık sözleşme imzalandı. Transferin 27 milyon avro bonservis bedeliyle gerçekleştiği öne sürüldü. Ugochukwu, Fransa Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde görev aldı ve geçen sezon Rennes formasıyla 35 maça çıktı.
İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea, Fransa'nın Rennes takımından genç futbolcu Lesley Ugochukwu'yu transfer etti.
Chelsea Kulübü, 19 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusuyla 7+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
İngiltere basınında transferin 27 milyon avro bonservis bedeliyle gerçekleştiği öne sürüldü.
Fransa Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde görev alan Ugochukwu, geçen sezon Rennes formasıyla 35 maça çıktı.