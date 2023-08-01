Chelsea, Rennes'ten Lesley Ugochukwu'yu transfer etti

Chelsea, Fransa'nın Rennes takımından genç futbolcu Lesley Ugochukwu'yu transfer etti. 19 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusuyla 7+1 yıllık sözleşme imzalandı. Transferin 27 milyon avro bonservis bedeliyle gerçekleştiği öne sürüldü. Ugochukwu, Fransa Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde görev aldı ve geçen sezon Rennes formasıyla 35 maça çıktı.