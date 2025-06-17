Chelsea, Los Angeles FC'yi 2-0 Mağlup Etti

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2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası D Grubu çerçevesinde oynanan ilk maçta Chelsea, Los Angeles FC'yi 2-0'lık skorla geçti. Maçta Chelsea'nın gollerini Pedro Neto ve Enzo Fernandez kaydetti.

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Chelsea ile Los Angeles FC karşı karşıya geldi. Maçta gülen taraf 2-0'lık skorla Chelsea oldu.

ABD'nin Atlanta kentinde bulunan Mercedes-Benz Stadyumu'ndaki maçı Jesus Valenzuela Saez yönetti.

Chelsea maça; Sanchez; James, Tosin, Colwill, Cucurella; Lavia, Caicedo; Madueke, Palmer, Neto; Jackson ilk 11'i ile maça çıkarken, Los Angeles FC sahaya; Lloris; Sergi Palencia, Segura, Long, Hollingshead; Tillman, Igor Jesus, Delgado, Ordaz, Ebobisse, Bouanga 11'i ile sahada yerini aldı.

Maçın ilk golü 34'üncü dakikada Chelsea adına Pedro Neto'dan geldi: 1-0.

İlk yarı 1-0 Chelsea üstünlüğüyle tamamlandı.

Dakikalar 78'i gösterdiğinde Enzo Jeremias Fernandez takımının 2'nci golünü kaydetti: 2-0.

Maçın oyuncusu olarak Pedro Neto'nın seçildiği karşılaşmanın kalan süresinde başka gol olmayınca maç 2-0 Chelsea üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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