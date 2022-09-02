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Chelsea, Juventus'tan Zakaria'yı satın alma opsiyonuyla kiraladı

Spor Haberleri

Chelsea, Juventus'tan Zakaria'yı satın alma opsiyonuyla kiraladı

İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea, İtalyan ekibi Juventus'tan Denis Zakaria'yı satın alma opsiyonuyla kiraladı.

İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea, İtalyan ekibi Juventus'tan Denis Zakaria'yı satın alma opsiyonuyla kiraladı.

İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, İsviçre Milli Takımı futbolcusu Denis Zakaria'nın, sezon sonu kalıcı transfer seçeneğiyle kiralık olarak kadroya katıldığı ifade edildi.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti asıllı 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçen sezon ocak ayından Almanya'nın Borussia Mönchengladbach takımından Juventus'a transfer olmuştu.

Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor

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