Chelsea, İspanyol kaleci Robert Sanchez'i transfer etti
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İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea, Brighton'ın İspanyol kalecisi Robert Sanchez'i renklerine bağladı. 25 yaşındaki Sanchez ile 7 yıllık sözleşme imzalandı. Transferin 25 milyon sterlin karşılığında gerçekleştiği iddia ediliyor. Sanchez, altyapısından yetiştiği Brighton'ın geçen sezon Premier Lig'i 6. sırada bitirmesinde önemli rol oynadı.
İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea, Brighton'ın İspanyol kalecisi Robert Sanchez'i renklerine bağladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 25 yaşındaki Sanchez ile 7 yıllık sözleşme imzalandı.
İngiliz basını, transferin 25 milyon sterlin karşılığında gerçekleştiğini iddia etti.
İspanya Milli Takımı formasını 2 kez giyen Sanchez, altyapısından yetiştiği Brighton'ın geçen sezon Premier Lig'i 6. sırada bitirmesinde önemli rol oynadı.