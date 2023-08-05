Chelsea, İspanyol kaleci Robert Sanchez'i transfer etti

İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea, Brighton'ın İspanyol kalecisi Robert Sanchez'i renklerine bağladı. 25 yaşındaki Sanchez ile 7 yıllık sözleşme imzalandı. Transferin 25 milyon sterlin karşılığında gerçekleştiği iddia ediliyor. Sanchez, altyapısından yetiştiği Brighton'ın geçen sezon Premier Lig'i 6. sırada bitirmesinde önemli rol oynadı.