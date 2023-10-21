Chelsea ile Arsenal Berabere Kaldı
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İngiltere Premier Lig'de Chelsea ile Arsenal arasında oynanan maç 2-2 berabere sonuçlandı. Chelsea'nin ilk yarıda aldığı 2-0'lık üstünlüğe Arsenal'in ikinci yarıda verdiği yanıtla eşitlik geldi.
İngiltere Premier Lig'de Chelsea, konuk ettiği Arsenal ile 2-2 berabere kaldı.
Maçın ilk yarısını Chelsea, 15. dakikada Cole Palmer'ın penaltı golüyle 1-0 önde tamamladı. Chelsea, 48. dakikada Mykhailo Mudryk'in golüyle 2-0 öne geçti.
Arsenal, Declan Rice'ın 77. dakikadaki golüyle farkı bire indirirken, 84. dakikada Leandro Trossard'ın golüyle maça eşitlik geldi ve karşılaşma da 2-2 sona erdi.
Şampiyonluk mücadelesi veren Arsenal, bu beraberlikle 21 puana çıkarken, Chelsea ise 12 puana çıktı.
Kaynak: AA / Spor