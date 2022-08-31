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Chelsea, Fransız savunma oyuncusu Fofana'yı transfer etti

Spor Haberleri

Chelsea, Fransız savunma oyuncusu Fofana'yı transfer etti

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Fransız savunma oyuncusu Wesley Fofana'yı kadrosuna kattı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Fransız savunma oyuncusu Wesley Fofana'yı kadrosuna kattı.

Londra temsilcisinden yapılan açıklamada, Leicester City'de forma giyen 21 yaşındaki futbolcuyla 7 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi. Chelsea'nin Fofana için 82 milyon avro bonservis ödediği basına yansıdı.

Leicester City'deki ilk sezonunda tüm kulvarlarda 38 maça çıkan Fransız oyuncu, sakatlığı nedeniyle geçen sezon 12 maçta şans bulmuştu.

Alman teknik adam Thomas Tuchel yönetimindeki başkent ekibi, ligin ilk beş haftasında iki galibiyet, iki mağlubiyet ve bir beraberlik aldı.

Leicester City, 2019 yılında da bir başka savunma oyuncusu Harry Maguire'i Manchester United'a 87 milyon avro bonservis bedeliyle göndermişti.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor

Leicester City FC Chelsea Londra Spor Haberler

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