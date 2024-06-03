Chelsea, Enzo Maresca'yı teknik direktör olarak atadı
İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea, teknik direktörlük görevine Enzo Maresca'yı getirdi. 44 yaşındaki İtalyan teknik adamla 5+1 yıllık sözleşme imzalandı. Maresca, geçen sezon Leicester City'yi İngiltere 2. Futbol Ligi'nde şampiyonluğa taşımıştı.
İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'de teknik direktörlük görevine Enzo Maresca getirildi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 44 yaşındaki İtalyan teknik adamla 5+1 yıllık sözleşme imzalandı.
Kariyerine 2021 yazında Parma'da başlayan Maresca, geçen sezon çalıştırdığı Leicester City'yi İngiltere 2. Futbol Ligi'nde (Championship) şampiyonluğa taşmıştı.