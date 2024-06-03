Chelsea, Enzo Maresca ile 5+1 yıllık anlaşma sağladı

Premier Lig ekiplerinden Chelsea, İtalyan çalıştırıcı Enzo Maresca ile 5+1 yıllık anlaşma sağladı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Mauricio Pochettino'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Enzo Maresca'yı getirdi. İtalyan çalıştırıcı ile 5+1 yıllık anlaşma sağlandığı kulübün resmi internet sitesinden duyuruldu. 44 yaşındaki teknik adam yeni göreviyle ilgili olarak Chelsea'de çalışmanın her teknik direktörün hayali olduğunu ve bu fırsatı yakaladığı için heyecanlı olduğunu belirtti.

Kariyerinde son olarak Leicester City'yi çalıştıran Maresca, sezonu 97 puanla tamamlayarak takımın Premier Lig'e çıkmasında önemli rol oynadı. - İSTANBUL