Chelsea'den savaşın kaderini değiştirecek transfer! İmzaya en çok Zelenski sevinecek

Chelsea, Shakhtar Donetsk'ten Mykhaylo Mudryk'i 80+20 milyon euro karşılığından kadrosuna kattı. Shakhtar Donetsk Başkanı Rinat Akhmetov yaptığı açıklamada bonservis bedelinin 25 milyon dolarlık kısmının Ukraynalı askerlere bağışlandığını duyurdu. Bu transferle Ukrayna ordusuna dolaylı yoldan para aktarıldığı da iddialar arasında.

Premier Lig devi Chelsea, Arsenal'in uzun süredir peşinde koştuğu Shakhtar Donetsk'in 22 yaşındaki yıldızı Mykhaylo Mudryk'i renklerine bağladı. Ancak transferle ilgili bir detay büyük ses getirdi.

100 MİLYON EUROLUK TRANSFER

Chelsea, Mykhaylo Mudryk'i Shakhtar Donetsk'ten 80 milyon euro+20 milyon euro bonus içeren bedelle yaklaşık 100 milyon euroya kadrosuna kattı.

UKRAYNA ORDUSUNA BAĞIŞ

Shakhtar Donetsk'in başkanı Rinat Akhmetov yaptığı açıklamada bonservis bedelinin 25 milyon dolarının Ukrayna ordusuna bağışlandığını açıkladı. Bu transferle dolaylı yoldan Ukrayna ordusuna para yardımı yapıldığı da iddialar arasında.