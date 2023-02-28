Chelsea'de sakatlanan futbolcu Silva, UEFA Şampiyonlar Ligi maçını kaçıracak Spor Haberleri İngiltere Premier Lig kulübü Chelsea'de sakatlanan Brezilyalı stoper oyuncusu Thiago Silva'nın, gelecek hafta oynanacak maçları kaçıracağı ifade edildi. İngiltere Premier Lig kulübü Chelsea'de sakatlanan Brezilyalı stoper oyuncusu Thiago Silva'nın, gelecek hafta oynanacak maçları kaçıracağı ifade edildi. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, geçen pazar günü Tottenham'a karşı oynanan maçın ilk yarısında sakatlanan futbolcunun pazartesi günü antrenman öncesinde ileri tetkik ve taramadan geçtiği belirtildi. Değerlendirmeler sonucunda 38 yaşındaki defans oyuncusunun diz bağlarında sorun olduğu bildirildi. İngiliz medyası, Brezilyalı stoperin Chelsea'nin 4 Mart Cumartesi günü Premier Lig'de Leeds United ile yapacağı karşılaşmada ve 7 Mart Salı günü UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Borussia Dortmund'a 1-0 yenildiği ilk maçın rövanşında oynayamayacağını yazdı. Kaynak: AA / Spor UEFA Şampiyonlar Ligi Thiago Silva Chelsea Spor Haberler

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