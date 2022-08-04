Chelsea, Chukwuemeka ile 6 yıllık sözleşme imzaladı - Haberler

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Chelsea, Chukwuemeka ile 6 yıllık sözleşme imzaladı

Chelsea, Chukwuemeka ile 6 yıllık sözleşme imzaladı

İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea, orta saha oyuncusu Carney Chukwuemeka'yı kadrosuna kattı.

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İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea, orta saha oyuncusu Carney Chukwuemeka'yı kadrosuna kattı.

İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, Aston Villa'da forma giyen 18 yaşındaki futbolcuyla 6 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Aston Villa'nın altyapısından yetişen Chukwuemeka, son iki sezonda Premier Lig'de 13 kez forma şansı buldu.

AA / Yunus Kaymaz - Spor

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