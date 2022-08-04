Chelsea, Chukwuemeka ile 6 yıllık sözleşme imzaladı İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea, orta saha oyuncusu Carney Chukwuemeka'yı kadrosuna kattı. İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea, orta saha oyuncusu Carney Chukwuemeka'yı kadrosuna kattı. İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, Aston Villa'da forma giyen 18 yaşındaki futbolcuyla 6 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi. Aston Villa'nın altyapısından yetişen Chukwuemeka, son iki sezonda Premier Lig'de 13 kez forma şansı buldu. Spor AA / Yunus Kaymaz Chelsea Spor Haberler

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