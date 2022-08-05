Chelsea, Brighton'dan Marc Cucurella'yı kadrosuna kattı İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea, Brighton'dan İspanyol sol bek Marc Cucurella'yı transfer etti. İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea, Brighton'dan İspanyol sol bek Marc Cucurella'yı transfer etti. Chelsea Kulübü, 24 yaşındaki futbolcuyla 6 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Transferin mali detayları açıklanmasa da İngiltere basınında Chelsea'nin Cucurella için bonuslarla 62 milyon sterlin bonservis bedeli ödeyeceği öne sürüldü. Barcelona altyapısında yetişen Cucurella, Eibar ve Getafe'de oynadıktan sonra geçen yıl Brighton'a transfer oldu. Geçen sezon Brighton formasıyla 38 maça çıkan Cucurella, birer gol ve asist kaydetti. Spor AA / Mutlu Demirtaştan Sterlin England Chelsea Spor Haberler

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