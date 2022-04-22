Charlotte Hornets'ta James Borrego dönemi sona erdi - Haberler

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Charlotte Hornets'ta James Borrego dönemi sona erdi

AA - Mutlu Demirtaştan - Spor
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Charlotte Hornets'ta James Borrego dönemi sona erdi

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Charlotte Hornets'ta başantrenör James Borrego ile yollar ayrıldı.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Charlotte Hornets'ta başantrenör James Borrego ile yollar ayrıldı.

Hornets'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, 2018'den bu yana takımın başında bulunan Borrego'nun görevine son verildiği belirtildi.

Dört sezon çalıştırdığı Hornets ile play-off'lara kalmayı başaramayan Borrego, 138 galibiyet, 163 mağlubiyet yaşadı.

NBA Doğu Konferansı'nda normal sezonu 10. sırada bitiren Charlotte Hornets, play-in turnuvasında Atlanta Hawks'a 132-103 yenilerek play-off şansını yitirmişti.

AA / Mutlu Demirtaştan - Spor

Amerikan Basketbol Ligi, Charlotte Hornets, Play Off, Spor, Haberler

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