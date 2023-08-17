Challenge İstanbul Triatlon Yarışması Basın Lansmanı Gerçekleştirildi

Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan triatlon yarışması Challenge İstanbul'un basın lansmanı gerçekleştirildi. 3 Eylül Pazar günü Beykoz'da yapılacak yarışlara bin sporcu katılacak.

Dünyanın önemli triatlon yarışmaları arasında yer alan Challenge İstanbul, bu sene üçüncü kez Beykoz'da gerçekleştirilecek. Triatlon'da İstanbul'u uluslararası haritaya koyan ve iki kıta arasındaki tek triatlon unvanını taşıyan yarışma, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın himayesinde, Türkiye Triatlon Federasyonu'nun organizasyonu ve Beykoz Belediyesi'nin ev sahipliğiyle 3 Eylül Pazar günü yapılacak. Yarışmayla ilgili düzenlenen basın toplantısına Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Prof. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın ve sponsor firmanın Kurumsal İletişim Direktörü Nesli Şenoğlu Kılıçal katıldı.

Bin triatlet katılacak

Türkiye'den ve dünyadan yaklaşık bin triatletin katılması beklenen yarışmada sporcular 2.3 kilometre yüzme, 40 kilometre bisiklet ve 10 kilometre koşudan oluşan parkurda mücadele edecek. Yüzme etabı Kanlıca-Küçüksu arasında, koşu etabı Küçüksu-Çubuklu arasında koşulacak. Küçüksu'dan başlayarak Asya'dan Avrupa'ya pedal çevrilecek bisiklet etabı için Fatih Sultan Mehmet Köprüsü araç trafiğine tek yönlü olarak kapatılacak. Yarışmaya katılım için başvurular federasyonun internet sitesi üzerinden 24 Ağustos günü saat 23.59'a kadar yapılabilecek.

Bayram Yalçınkaya: "Tarihte bir ilki gerçekleştireceğimiz için çok heyecanlıyım"

Üçüncüsü düzenlenen yarışlar hakkında bilgi veren ve 2025'te yapılacak organizasyona dair de müjdeyi açıklayan Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, "Bu organizasyon bu sene Challenge Family ile uluslararası boyut buldu. Kayıtlar 24 Ağustos'ta bitecek. Kayıtlarda şu anda 18 ülke, 180'e yakın yabancı sporcu gözüküyor. Yabancı kaydın 250'ye ulaşmasını bekliyoruz. Bu sene bin sporcuyla sınırlayacağız kayıtları. İstanbul trafiğini çok fazla aksatmamak için. Şu anda çok ciddi bir hazırlık var. Bir bilgi daha vermek istiyorum. 2025 yılında Asya ve Avrupa triatlon şampiyonaları tarihte ilk defa İstanbul'da beraber yapılacak. Tarihte bir ilki gerçekleştireceğimiz için gerçekten çok heyecanlıyım" diye konuştu.

Murat Aydın: "Toplumun içerisinde sporun yaygınlaştırılması lazım"

Sporun toplumda yaygınlaşması adına katkıda bulundukları için mutlu olduğunu belirten Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, "İnsanlarımızı mutlu kılmak istiyoruz. Beykoz'da yaşayan insanların sağlıklı olmalarına katkı vermek istiyoruz. Sporun da bu alanda çok etkili bir araç olduğuna inanıyorum. Gençler üzerinde disiplinli ve özgüvenli olmayı sağlıyor. Sporun bazı branşları var ki işte o branşlar triatlon bünyesinde bulunuyor. Yüzme, koşma, bisiklet Üçü de doğa da yapılıyor. Doğada iletişim ve doğanın farkına varmak bu anlamda insan psikolojisi üzerinde olumlu etki sağlıyor. Toplumun içerisinde sporun yaygınlaştırılması lazım. Biz bu alanda triatlon federasyonu ile bir araya geldik. Toplumda farkındalık oluşturmak ve onların sağlığına katkı vermek amacıyla biz sporun her alanında varız ve var olmaya devam edeceğiz. Bu organizasyonun gerçekleşmesini mümkün kılan bütün kurumlara ve yetkililere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Burhanettin Hacıcaferoğlu: "İstanbul'un turizmine de katkısı olacağına inanıyorum"

Bu tür organizasyonların İstanbul turizmine de katkısı olacağına değinen İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Prof. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu ise, "İstanbul Boğazı'nda 3 sporun birleştiği bir etkinliği yapmak anlamlı olur diye düşündük. 'Neden Boğaz'da triatlon yapılmasın?' dedik. Bu bir fikirdi ama hayata geçirilmesi zor bir organizasyondu. İnanıyorum ki Challenge İstanbul önümüzdeki yıllarda tüm dünyada bilinen organizasyonlardan biri haline gelecektir. Hiçbir şey ilk başladığında çok büyük olmuyor. Şu anda emekleyen ve yavaş yavaş ayakları üzerine kalkmaya başlayan triatlonumuz koşarak hedefine doğru gidecektir. Bu tür organizasyonları geliştirdiğimiz sürece İstanbul'un turizmine de katkısı olacağına inanıyorum. Sporun şehri İstanbul'da her spor branşında organizasyon sayımızı artırmak ve bu organizasyonları geliştirmek amacımız" dedi. - İSTANBUL