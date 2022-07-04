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Chad Brown Yukatel Merkezefendi'de

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Chad Brown Yukatel Merkezefendi'de

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, Amerikalı pivot Chad Brown'ı kadrosuna kattı.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, Amerikalı pivot Chad Brown'ı kadrosuna kattı. 1996 doğumlu, 2.06 m boyundaki Brown 2019 yılında Central Florida'dan mezun oldu. Amerikalı oyuncu, son sezon; 17.3 dakika, 4.5 sayı, 5.0 ribaund, 0.4 asist ve 1.0 blok ortalamaları tutturdu.

Avrupa'da Charilaos Trikoupis (Yunanistan), Giessen 46ers (Almanya), Guelph Nighthawks (Kanada) takımlarının formasını giydikten sonra bu sezon Peristeri ile ligde 19.1 dakikada, 5.6 sayı, 7.1 ribaund, 0.3 asist, 0.9 blok, FIBA Europe Cup'ta 20.5 dakika, 6.7 sayı, 4.2 ribaund, 0.2 asist ve 1.2 blok ortalamaları yakaladı.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Basketbol Süper Ligi Merkezefendi ING Bank Denizli Spor Haberler

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