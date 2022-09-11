Üye Girişi
Haberi Paylaş

CFR Cluj, Romanya liginde haftayı galibiyetle kapattı

Spor Haberleri

CFR Cluj, Romanya liginde haftayı galibiyetle kapattı

Demir Grup Sivasspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki rakiplerinden CFR Cluj, Romanya Birinci Futbol Ligi'nde karşılaştığı Universitatea Craiova'yı 2-0 mağlup etti.

Demir Grup Sivasspor'un Uefa Avrupa Konferans Ligi'ndeki rakiplerinden CFR Cluj, Romanya Birinci Futbol Ligi'nde karşılaştığı Universitatea Craiova'yı 2-0 mağlup etti.

Romanya liginin 10. haftasına, iki maç eksiğiyle 7. sırada giren CFR Cluj, tek maç eksiğiyle 5. sırada bulunan Universitatea Craiova'yı ağırladı.

CFR Cluj, 17. dakikada Muhar ve 27. dakikada Gaman'ın (kendi kalesine) attığı gollerle 3 puanı hanesine yazdırdı.

Puanını 15'e çıkaran CFR Cluj, 5. sıraya yükseldi. 14 puanda kalan Universitatea Craiova ise 8. sırada yer aldı.

Demir Grup Sivasspor, 15 Eylül Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu ikinci maçında CFR Cluj'e konuk olacak.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi Sivasspor Romanya Futbol Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title