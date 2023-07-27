CFR Cluj, Adana Demirspor'u 1-0 önde tamamladı

Stat: Dr. Constantin Radulescu

Hakemler: Elchin Masiyev, Elshad Abdullayev, Parvin Talibov (Azerbaycan)

CFR Cluj: Sava, Kresic, Ajeti, Morgan, Manea, Cvek, Tachtsidis, Avounou, Camora, Birligea, Betancor

Adana Demirspor : Karacic, Svensson, Manev, Semih Güler, Rodrigues, Stambouli, Emre Akbaba, Yusuf Sarı, Akintola, Belhanda, Cherif Ndiaye

Gol: Dk. 6 Betancor (CFR Cluj)

Uefa Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında Romanya temsilcisi CFR Cluj ile Adana Demirspor arasında oynanan maçın ilk yarısını, ev sahibi ekip 1-0 önde tamamladı.

5. dakikada ilk tehlikeli atak Adana Demirspor'dan geldi. Rodrigues'in soldan pasında ceza yayı önünde topla buluşan Belhanda rakibinden sıyrılıp sol ayağıyla yerden şutunu çekti. Ancak kaleci Sava son anda meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

6. dakikada Cluj öne geçti. Adana Demirspor savunmasının uzaklaştırmak istediği top ceza sahası dışı sol çizgisinde Camora'da kaldı. Bu futbolcunun yerden ortasında Avounou'ya temas eden meşin yuvarlağa son olarak Betancor vurdu ve takımını öne geçirdi: 1-0

9. dakikada ev sahibi ekip yine tehlikeli geldi. Sol kanatta meşin yuvarlakla buluşan Camora, ceza sahası içine ortaladı. Savunmanın arkasına hareketlenen Manea'nın gelişine sert şutunda, yere de çarpan top az farkla üstten dışarı çıktı.

22. dakikada Cluj gole çok yaklaştı. Avounou'nun soldan ceza sahasına gönderdiği ortada topla buluşan Ajeti yakın mesafeden kafayı vurdu. Bu pozisyonda kaleci Karacic iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.