CFR Cluj, Adana Demirspor maçı öncesi hazırlıklarını tamamladı

CFR Cluj Teknik Direktörü Andrea Mandorlini, Adana Demirspor maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Çok zorlu bir karşılaşma bizi bekliyor. Biz bunun farkındayız" dedi. Ayrıca Romanya ekibi idman yaparken sıcaklara karşı Yeni Adana Stadyumu'na dev vantilatörler konuldu.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında yarın Adana Demirspor ile karşılaşacak Romanya temsilcisi CFR Cluj, sabah Adana'ya geldi.

CFR Cluj, Yeni Adana Stadyumu'nda son hazırlıklarını yaptı. Türkiye'nin en sıcak illerinden olan Adana'da Romanya ekibi için Yeni Adana Stadyumu'na dev vantilatörler konulduğu görüldü.

CFR Cluj Teknik Direktörü Andrea Mandorlini, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Mandorlini, "Adana Demirspor'un gücünü biliyoruz. Dediğim gibi çok zorlu bir karşılaşma bizi bekliyor. Biz bunun farkındayız. Buraya geldiğimizde büyük bir şehrin büyük bir takımını, büyük bir camiayı gördük. Büyük isimlere sahip olduğunu da biliyoruz, farkındayız. Ama yarınki maçın sonucu her iki taraf için önemli. Sürpriz bir sonuç da olabilir bilemiyorum" diye konuştu.

CFR Cluj oyuncularından Karlo Muhar da iyi bir takımıma karşı zor bir maç olacağını, ilk maçta Adana Demirspor'un gücünü ve futbolcuların bireysel yeteneğini gözlemleyebildiklerini söyledi.

Muhar, kendisinin daha önce Türkiye'de forma giydiğinin anımsatılması üzerine Kayserispor'da oynadığını anlattı. Muhar, "Buradaki her şeyi çok seviyorum. Hem kültürünüzü çok seviyorum hem de genel olarak otellerinizi. Türkiye çok sevdiğim bir ülke. Buraya geldiğimde de zaten tekrardan kendi evime geliyormuş gibi hissettim. Öyle bir karşılandım. O yüzden gerçekten çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Muhar, sıcak bir havanın oyunu etkileyebileceğini de kaydetti. - ADANA