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Cezayir Lig 1 takımlarından MC Alger'in Erciyes kampı başladı

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Cezayir Lig 1 takımlarından MC Alger'in Erciyes kampı başladı

CEZAYİR Lig 1 ekiplerinden MC Alger, sezon öncesi son hazırlıklarını Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yapıyor.

CEZAYİR Lig 1 ekiplerinden MC Alger, sezon öncesi son hazırlıklarını Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yapıyor.

Dün Kayseri'ye gelen Cezayir Lig 1 takımlarından MC Alger, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde kampa girdi. Türkiye'de daha önce Gaziantepspor, Diyarbakırspor ve Denizlispor'da çalışan MC Alger Teknik Direktörü Faruk Hadzibegic, DHA'ya özel açıklamalarda bulundu. Hadzibegic konuşmasında, "Kampta istediklerimizi yapabiliyoruz. Hem otel hem de saha olarak tesisler üst seviyede. Kafamdaki kampı Burada yapabiliyorum. Şu an her şey çok iyi. Burada, ikisi 2. Lig, biri Süper Lig takımıyla olmak üzere 3 takımla hazırlık maçı yapacağız. Buradaki maçları çok önceden organize etmiştik. İyi maçlar olacağını düşünüyorum. Ligden önceki son hazırlıklarımızı burada yapacağız. Burada 3 maç oynayıp, evimize dönüp artık ligi bekleyeceğiz. Gitmeden gelecek senenin rezervasyonunu yapacağız. Türkiye benim evim. Burada daha önce çalıştım. Türkiye'yi çok seviyorum. Türkiye'de liglerinde üst seviyede olduğunu düşünüyorum. Avrupa'nın en önemli liglerinden birisi de Türkiye Ligi. Türkiye futbolunun ve çevresindeki kalitenin farkındayım" dedi.


Demirören Haber Ajansı / İlyas Kaplan - Spor

Denizlispor Türkiye Cezayir Erciyes Spor Haberler

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