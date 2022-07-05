Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda erkekler 100 metre kurbağalamada Berkay Ömer Öğretir altın madalya, Emre Sakçı gümüş madalya kazandı. Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda erkekler 100 metre kurbağalamada Berkay Ömer Öğretir altın madalya, Emre Sakçı gümüş madalya kazandı. Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda erkekler 100 metre kurbağalamada Berkay Ömer Öğretir altın madalya, Emre Sakçı gümüş madalya kazandı. AA / Muhammed Boztepe - Spor Akdeniz Oyunları Emre Sakçı Cezayir Spor Haberler

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