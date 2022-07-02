Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda kadınlar 800 metre serbestte milli yüzücüler Merve Tuncel altın, Deniz Ertan gümüş madalya kazandı. Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda kadınlar 800 metre serbestte milli yüzücüler Merve Tuncel altın, Deniz Ertan gümüş madalya kazandı. Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda kadınlar 800 metre serbestte milli yüzücüler Merve Tuncel altın, Deniz Ertan gümüş madalya kazandı. AA / Muhammed Boztepe - Spor Akdeniz Oyunları Cezayir Spor Haberler

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