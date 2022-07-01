Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda Yasemin Ecem Anagöz, Gülnaz Büşranur Coşkun ve Ezgi Başaran'dan oluşan Klasik Yay Kadın Milli Takımı,... Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda Yasemin Ecem Anagöz, Gülnaz Büşranur Coşkun ve Ezgi Başaran'dan oluşan Klasik Yay Kadın Milli Takımı, altın madalya kazandı. Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda Yasemin Ecem Anagöz, Gülnaz Büşranur Coşkun ve Ezgi Başaran'dan oluşan Klasik Yay Kadın Milli Takımı, altın madalya kazandı. AA / Muhammed Boztepe - Spor Akdeniz Oyunları Ezgi Başaran Cezayir Spor Haberler

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