Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda Yasemin Ecem Anagöz, Gülnaz Büşranur Coşkun ve Ezgi Başaran'dan oluşan Klasik Yay Kadın Milli Takımı,...
AA - Muhammed Boztepe - Spor
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Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda Yasemin Ecem Anagöz, Gülnaz Büşranur Coşkun ve Ezgi Başaran'dan oluşan Klasik Yay Kadın Milli Takımı, altın madalya kazandı.
Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda Yasemin Ecem Anagöz, Gülnaz Büşranur Coşkun ve Ezgi Başaran'dan oluşan Klasik Yay Kadın Milli Takımı, altın madalya kazandı.
AA / Muhammed Boztepe - Spor