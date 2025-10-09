Haberler

Cezayir, 2026 FIFA Dünya Kupası'na Katılma Hakkı Kazandı

Cezayir, Afrika Elemeleri G Grubu'ndaki Somali karşısında 3-0'lık galibiyet elde ederek 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı. Bu sonuçla ülke, Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen 20. ülke oldu.

Dünya Kupası Afrika Elemeleri G Grubu 9. haftasında Cezayir, Somali'ye konuk oldu.

Karşılaşmayı Muhammed Amura'nın 7 ve 57, Riyad Mahrez'in 19. dakikada attığı gollerle 3-0 kazanan Cezayir, 3 puanı hanesine yazdırdı.

Bu sonuçla 22 puana yükselen Cezayir, bitime bir hafta kala liderliği garantileyerek Dünya Kupası bileti aldı.

Katılımı kesinleşen ülke sayısı 20'ye yükseldi

Organizasyona katılması kesinleşen ülke sayısı 20'ye çıktı.

Cezayir'in yanı sıra Avustralya, İran, Japonya, Ürdün, Güney Kore, Özbekistan, Yeni Zelanda, Mısır, Fas, Tunus, Arjantin, Brezilya, Kolombiya, Ekvador, Paraguay ve Uruguay, şu ana kadar Dünya Kupası'nda yer almayı garantileyen diğer takımlar oldu.

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2026 FIFA Dünya Kupası, tarihte ilk kez 48 takımın katılımıyla 11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek.

Ev sahipleri ABD, Kanada ve Meksika, Dünya Kupası'na doğrudan katılacak.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
