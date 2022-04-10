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Ceyhanlı güreşçiler Türkiye Şampiyonası'nda

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Ceyhanlı güreşçiler Türkiye Şampiyonası'nda

Ceyhan Belediyesi Güreş Takımı, Adana U13 il seçmelerinde 3 altın, 2 gümüş olmak üzere takım halinde 5 madalya kazandı.

CEYHAN, ADANA (İHA) - Ceyhan Belediyesi Güreş Takımı, Adana U13 il seçmelerinde 3 altın, 2 gümüş olmak üzere takım halinde 5 madalya kazandı.

Adana il seçmelerinde başarı elde ederek Afyonkarahisar'daki Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan Ceyhanlı güreşçiler mutluluklarını Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem ile paylaştı.

Ceyhan Belediyesi Güreş Takımı sporcularının Afyonkarahisar'da düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'nda Adana'yı en iyi şekilde temsil edeceğine inandığını söyleyen Başkan Hülya Erdem, "Sporcularımızla ve teknik heyetimizle gurur duyuyoruz. Afyonkarahisar'daki şampiyonada Adanamıza, Ceyhanımıza yeni madalyalarla döneceklerine inanıyorum. Başarılarının devamını diliyorum" dedi.

11 Nisan tarihinden itibaren Afyonkarahisar'da olacak Ceyhanlı sporcular ve teknik heyet 15 Nisan'da yapılacak olan final müsabakalarına kadar burada kalacak. - ADANA

Ceyhanlı güreşçiler Türkiye Şampiyonası'nda

İhlas Haber Ajansı / Spor

Karahisar, Türkiye, Ceyhan, Adana, Spor, Haberler

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