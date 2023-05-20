Ceyhan'da 19 Mayıs coşkusu

Ceyhan'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları gerçekleştirildi. Kaymakamlık önünde yapılan törenin ardından Ceyhan Belediyesi'nin düzenlediği bayraklı ve meşaleli yürüyüş gerçekleştirildi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Ceyhan'da da tüm yurtta olduğu gibi coşku ile kutlandı.

Kutlamalar kapsamında ilk tören, Kaymakamlık önünde gerçekleşti. Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaların yapıldığı, şiirlerin okunduğu tören, öğrencilerin gösterileriyle renklendi.

19 Mayıs akşamı Ceyhan Belediyesi'nin düzenlediği bayraklı ve meşaleli yürüyüşte coşku doruğa ulaştı. Çarşı merkezinden Kaymakamlık önündeki alana kadar yürüyen Ceyhanlılar, yürüyüş güzergahı boyunca Atatürk'ün ilke ve devrimlerine bağlılığını dile getiren sloganlar attı.

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, yaptığı konuşmada, şartlar ne olursa olsun, ne pahasına olursa olsun gençlerin ülkesine sahip çıkacağından şüphe duymadığını vurguladı.

Başkan Erdem, gençlere seslenerek, şunları söyledi:

"Evlatlarım, kızlarım, oğullarım; İstiklalimiz ve istikbalimiz sizin vicdanlı ellerinizde yükseliyor. Sizlere verilen emanete şartlar ne olursa olsun, ne pahasına olursa olsun sahip çıkacağınızdan şüphem yok. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Hepinizin ayrı ayrı gözlerinden öpüyor, size güveniyorum."