Gaziantep'te yapılan trafik denetimleri sonucunda 7 araç ve sürücüsüne modifiye araç kullanmaktan, 36 araç ve sürücüsüne ise çeşitli trafik kurallarını ihlal etmekten cezai işlem uygulandı.

Çevreyi rahatsız eden sürücülere ceza

GAZİANTEP - Gaziantep'te yapılan trafik denetimleri sonucunda 7 araç ve sürücüsüne modifiye araç kullanmaktan, 36 araç ve sürücüsüne ise çeşitli trafik kurallarını ihlal etmekten cezai işlem uygulandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte gürültü çıkaran ve modifiye araç kullanan sürücülere yönelik denetim yaptı. Trafik ekiplerince 12 Eylül 2023 tarihlerinde yapılan denetimlerde çevreyi rahatsız edecek şekilde gürültü çıkaran ve modifiye araç kullanan 7 araç sürücüsü ile Karayolları Trafik Kanununun çeşitli maddelerini ihlal ettiği tespit edilen 36 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Kentte benzer denetimlerin devam edeceği öğrenildi.