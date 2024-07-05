Cevdet Yılmaz: Merih Demiral'a verilen ceza kabul edilemez

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Avrupa Futbol Federasyonları Birliği'nin (UEFA) A Milli Takım futbolcusu Merih Demiral'a 2 maç men cezasının kabul edilemeyeceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milli futbolcumuz Merih Demiral'a UEFA'nın 2 maç men cezası kararı kabul edilemez. Kararın özgürlükçü ve hakkaniyetli bir yaklaşımla ve savunma dosyası ciddiyetle incelenerek düzeltilmesini bekliyoruz. Futbolun heyecanı ve güzelliği siyasi kararlarla gölgelenmemelidir" denildi.